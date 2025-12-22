SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nimble Nomads Forex Sniper
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
21 (75.00%)
Negociações com perda:
7 (25.00%)
Melhor negociação:
16.22 USD
Pior negociação:
-15.02 USD
Lucro bruto:
75.87 USD (136 349 pips)
Perda bruta:
-47.85 USD (4 782 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (67.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.23 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
88.28%
Depósito máximo carregado:
73.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
28 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-6.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-26.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.16 USD (3)
Crescimento mensal:
18.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
39.21 USD
Máximo:
44.99 USD (28.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.59% (44.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.05% (49.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 5
US500 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10
BTCUSD 13
US500 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD 125K
US500 5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.22 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +67.23 USD
Máxima perda consecutiva: -26.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Sem comentários
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 20:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 20:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
