Señales / MetaTrader 5 / Nimble Nomads Forex Sniper
Tuan Long Vu

Nimble Nomads Forex Sniper

Tuan Long Vu
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
21 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (25.00%)
Mejor transacción:
16.22 USD
Peor transacción:
-15.02 USD
Beneficio Bruto:
75.87 USD (136 349 pips)
Pérdidas Brutas:
-47.85 USD (4 782 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (67.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.23 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
88.28%
Carga máxima del depósito:
73.73%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
28 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.59
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
3.61 USD
Pérdidas medias:
-6.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-26.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.16 USD (3)
Crecimiento al mes:
18.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
39.21 USD
Máxima:
44.99 USD (28.59%)
Reducción relativa:
De balance:
28.59% (44.99 USD)
De fondos:
44.05% (49.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 19
BTCUSD 5
US500 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10
BTCUSD 13
US500 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1K
BTCUSD 125K
US500 5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.22 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +67.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -26.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
My strategy : CUT LOSSES, KEEP YOUR MONEY SAFE, AND GROWING.

I will be trading using Price Action, Bank Logic, and Smart Money Concepts. When you trade like the banks, you will always make money in the long run.

Safety first: I DO NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods.


Copy trading will work with Funded Accounts as well but you must select MT5 as the platform when purchasing your Funded Accounts for copy trading to work.

Get funded with Hola Prime:

Get funded with SeacrestFunded:

No hay comentarios
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 15:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 06:56
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 06:56
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 20:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 20:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 20:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nimble Nomads Forex Sniper
30 USD al mes
18%
0
0
USD
181
USD
1
0%
28
75%
88%
1.58
1.00
USD
44%
1:500
