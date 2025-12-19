- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
284.94 USD
Худший трейд:
-10.40 USD
Общая прибыль:
624.63 USD (999 pips)
Общий убыток:
-10.40 USD (24 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (624.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
624.63 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
86.53%
Макс. загрузка депозита:
8.60%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
59.06
Длинных трейдов:
5 (55.56%)
Коротких трейдов:
4 (44.44%)
Профит фактор:
60.06
Мат. ожидание:
68.25 USD
Средняя прибыль:
78.08 USD
Средний убыток:
-10.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.40 USD (1)
Прирост в месяц:
3.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.40 USD (0.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.84% (169.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|614
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|975
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +284.94 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +624.63 USD
Макс. убыток в серии: -10.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
9
88%
87%
60.06
68.25
USD
USD
1%
1:100