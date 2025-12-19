- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
11 (91.66%)
손실 거래:
1 (8.33%)
최고의 거래:
284.94 USD
최악의 거래:
-10.40 USD
총 수익:
680.69 USD (1 317 pips)
총 손실:
-10.40 USD (24 pips)
연속 최대 이익:
8 (624.63 USD)
연속 최대 이익:
624.63 USD (8)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
61.19%
최대 입금량:
8.60%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
64.45
롱(주식매수):
6 (50.00%)
숏(주식차입매도):
6 (50.00%)
수익 요인:
65.45
기대수익:
55.86 USD
평균 이익:
61.88 USD
평균 손실:
-10.40 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.40 USD)
연속 최대 손실:
-10.40 USD (1)
월별 성장률:
3.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.40 USD (0.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (10.40 USD)
자본금별:
5.42% (1 107.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|670
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
3
100%
12
91%
61%
65.45
55.86
USD
USD
5%
1:100