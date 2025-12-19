- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
284.94 USD
最差交易:
-10.40 USD
毛利:
624.63 USD (999 pips)
毛利亏损:
-10.40 USD (24 pips)
最大连续赢利:
8 (624.63 USD)
最大连续盈利:
624.63 USD (8)
夏普比率:
0.81
交易活动:
85.52%
最大入金加载:
8.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
59.06
长期交易:
5 (55.56%)
短期交易:
4 (44.44%)
利润因子:
60.06
预期回报:
68.25 USD
平均利润:
78.08 USD
平均损失:
-10.40 USD
最大连续失误:
1 (-10.40 USD)
最大连续亏损:
-10.40 USD (1)
每月增长:
3.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.40 USD (0.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.84% (169.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|614
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|975
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +284.94 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +624.63 USD
最大连续亏损: -10.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
