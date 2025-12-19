- 成長
トレード:
10
利益トレード:
9 (90.00%)
損失トレード:
1 (10.00%)
ベストトレード:
284.94 USD
最悪のトレード:
-10.40 USD
総利益:
641.15 USD (1 091 pips)
総損失:
-10.40 USD (24 pips)
最大連続の勝ち:
8 (624.63 USD)
最大連続利益:
624.63 USD (8)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
86.53%
最大入金額:
8.60%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
60.65
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
61.65
期待されたペイオフ:
63.08 USD
平均利益:
71.24 USD
平均損失:
-10.40 USD
最大連続の負け:
1 (-10.40 USD)
最大連続損失:
-10.40 USD (1)
月間成長:
3.19%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.40 USD (0.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.84% (169.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
