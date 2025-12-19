- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
9 (90.00%)
Negociações com perda:
1 (10.00%)
Melhor negociação:
284.94 USD
Pior negociação:
-10.40 USD
Lucro bruto:
641.15 USD (1 091 pips)
Perda bruta:
-10.40 USD (24 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (624.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
624.63 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
86.53%
Depósito máximo carregado:
8.60%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
60.65
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
61.65
Valor esperado:
63.08 USD
Lucro médio:
71.24 USD
Perda média:
-10.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.40 USD (1)
Crescimento mensal:
3.19%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.40 USD (0.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.84% (169.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|631
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
