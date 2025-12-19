- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
16 (48.48%)
Убыточных трейдов:
17 (51.52%)
Лучший трейд:
43.10 USD
Худший трейд:
-45.05 USD
Общая прибыль:
412.53 USD (2 634 pips)
Общий убыток:
-494.31 USD (2 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (92.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.51 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
0.24%
Макс. загрузка депозита:
17.94%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
35 секунд
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.48 USD
Средняя прибыль:
25.78 USD
Средний убыток:
-29.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-149.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.20 USD (5)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
127.01 USD
Максимальная:
195.70 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.26% (195.10 USD)
По эквити:
0.45% (4.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
