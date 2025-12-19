СигналыРазделы
Li Fangqian

Sprint Gold Stable

Li Fangqian
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
16 (48.48%)
Убыточных трейдов:
17 (51.52%)
Лучший трейд:
43.10 USD
Худший трейд:
-45.05 USD
Общая прибыль:
412.53 USD (2 634 pips)
Общий убыток:
-494.31 USD (2 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (92.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.51 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
0.24%
Макс. загрузка депозита:
17.94%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
35 секунд
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
16 (48.48%)
Коротких трейдов:
17 (51.52%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-2.48 USD
Средняя прибыль:
25.78 USD
Средний убыток:
-29.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-149.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-149.20 USD (5)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
127.01 USD
Максимальная:
195.70 USD (18.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.26% (195.10 USD)
По эквити:
0.45% (4.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -146
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.10 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +92.51 USD
Макс. убыток в серии: -149.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 94...
Нет отзывов
2026.01.08 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.