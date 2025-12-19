シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sprint Gold Stable
Li Fangqian

Sprint Gold Stable

Li Fangqian
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
16 (48.48%)
損失トレード:
17 (51.52%)
ベストトレード:
43.10 USD
最悪のトレード:
-45.05 USD
総利益:
412.53 USD (2 634 pips)
総損失:
-494.31 USD (2 780 pips)
最大連続の勝ち:
3 (92.51 USD)
最大連続利益:
92.51 USD (3)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
0.24%
最大入金額:
17.94%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
35 秒
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
16 (48.48%)
短いトレード:
17 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-2.48 USD
平均利益:
25.78 USD
平均損失:
-29.08 USD
最大連続の負け:
5 (-149.20 USD)
最大連続損失:
-149.20 USD (5)
月間成長:
-8.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
127.01 USD
最大の:
195.70 USD (18.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.26% (195.10 USD)
エクイティによる:
0.45% (4.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -146
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.10 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +92.51 USD
最大連続損失: -149.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 より多く...
レビューなし
2026.01.08 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
