トレード:
33
利益トレード:
16 (48.48%)
損失トレード:
17 (51.52%)
ベストトレード:
43.10 USD
最悪のトレード:
-45.05 USD
総利益:
412.53 USD (2 634 pips)
総損失:
-494.31 USD (2 780 pips)
最大連続の勝ち:
3 (92.51 USD)
最大連続利益:
92.51 USD (3)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
0.24%
最大入金額:
17.94%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
35 秒
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
16 (48.48%)
短いトレード:
17 (51.52%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-2.48 USD
平均利益:
25.78 USD
平均損失:
-29.08 USD
最大連続の負け:
5 (-149.20 USD)
最大連続損失:
-149.20 USD (5)
月間成長:
-8.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
127.01 USD
最大の:
195.70 USD (18.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.26% (195.10 USD)
エクイティによる:
0.45% (4.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
