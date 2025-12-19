SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Sprint Gold Stable
Li Fangqian

Sprint Gold Stable

Li Fangqian
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
16 (48.48%)
Negociações com perda:
17 (51.52%)
Melhor negociação:
43.10 USD
Pior negociação:
-45.05 USD
Lucro bruto:
412.53 USD (2 634 pips)
Perda bruta:
-494.31 USD (2 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (92.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.51 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
0.24%
Depósito máximo carregado:
17.94%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
35 segundos
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
16 (48.48%)
Negociações curtas:
17 (51.52%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-2.48 USD
Lucro médio:
25.78 USD
Perda média:
-29.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-149.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.20 USD (5)
Crescimento mensal:
-8.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
127.01 USD
Máximo:
195.70 USD (18.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.26% (195.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (4.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -146
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +43.10 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +92.51 USD
Máxima perda consecutiva: -149.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sprint Gold Stable
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
918
USD
3
100%
33
48%
0%
0.83
-2.48
USD
18%
1:500
Copiar

