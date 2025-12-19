- Crescimento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
16 (48.48%)
Negociações com perda:
17 (51.52%)
Melhor negociação:
43.10 USD
Pior negociação:
-45.05 USD
Lucro bruto:
412.53 USD (2 634 pips)
Perda bruta:
-494.31 USD (2 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (92.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.51 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
0.24%
Depósito máximo carregado:
17.94%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
35 segundos
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
16 (48.48%)
Negociações curtas:
17 (51.52%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-2.48 USD
Lucro médio:
25.78 USD
Perda média:
-29.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-149.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-149.20 USD (5)
Crescimento mensal:
-8.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
127.01 USD
Máximo:
195.70 USD (18.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.26% (195.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.45% (4.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.10 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +92.51 USD
Máxima perda consecutiva: -149.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
