Li Fangqian

Sprint Gold Stable

Li Fangqian
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
16 (48.48%)
Transacciones Irrentables:
17 (51.52%)
Mejor transacción:
43.10 USD
Peor transacción:
-45.05 USD
Beneficio Bruto:
412.53 USD (2 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-494.31 USD (2 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (92.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.24%
Carga máxima del depósito:
17.94%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
35 segundos
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
16 (48.48%)
Transacciones Cortas:
17 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-2.48 USD
Beneficio medio:
25.78 USD
Pérdidas medias:
-29.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-149.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.20 USD (5)
Crecimiento al mes:
-8.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
127.01 USD
Máxima:
195.70 USD (18.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.26% (195.10 USD)
De fondos:
0.45% (4.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -82
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -146
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.10 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +92.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
otros 94...
No hay comentarios
2026.01.08 17:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.08 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 10:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 18 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.19 06:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 06:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.