Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
16 (48.48%)
Transacciones Irrentables:
17 (51.52%)
Mejor transacción:
43.10 USD
Peor transacción:
-45.05 USD
Beneficio Bruto:
412.53 USD (2 634 pips)
Pérdidas Brutas:
-494.31 USD (2 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (92.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
92.51 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.24%
Carga máxima del depósito:
17.94%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
35 segundos
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
16 (48.48%)
Transacciones Cortas:
17 (51.52%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-2.48 USD
Beneficio medio:
25.78 USD
Pérdidas medias:
-29.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-149.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-149.20 USD (5)
Crecimiento al mes:
-8.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
127.01 USD
Máxima:
195.70 USD (18.31%)
Reducción relativa:
De balance:
18.26% (195.10 USD)
De fondos:
0.45% (4.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-146
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.10 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +92.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -149.20 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29516
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
otros 94...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-8%
0
0
USD
USD
918
USD
USD
3
100%
33
48%
0%
0.83
-2.48
USD
USD
18%
1:500