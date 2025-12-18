Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-MT5 0.00 × 1 HFMarketsEurope-Live2 0.00 × 16 FOREX.comGlobal-Live 532 0.00 × 2 FOREX.comCA-Live 532 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 3 StriforLtd-Live 0.00 × 9 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 FreshForex-MT5 0.00 × 1 StraitsFutures-ATL Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 5 VantageGlobalPrimeLLP-Live 0.00 × 1 MonetaMarkets-Live 0.00 × 3 StriforSVG-Live 0.00 × 43 Exness-MT5Real27 0.00 × 2 EightcapGlobal-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 PurpleTrading-Live 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 Earnex-Trade 0.00 × 1 RazeGlobalMarkets-Server 0.00 × 4 SCFMLimited-Live2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Conotoxia-Server 0.00 × 1 GFXGilgamesh-GFXSECURITIES 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 1 еще 212... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика