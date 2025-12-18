- 자본
- 축소
트레이드:
111
이익 거래:
94 (84.68%)
손실 거래:
17 (15.32%)
최고의 거래:
17.46 USD
최악의 거래:
-12.00 USD
총 수익:
146.22 USD (3 922 pips)
총 손실:
-36.81 USD (1 934 pips)
연속 최대 이익:
27 (18.59 USD)
연속 최대 이익:
46.14 USD (12)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
71.78%
최대 입금량:
13.89%
최근 거래:
39 분 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
4.90
롱(주식매수):
55 (49.55%)
숏(주식차입매도):
56 (50.45%)
수익 요인:
3.97
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
1.56 USD
평균 손실:
-2.17 USD
연속 최대 손실:
4 (-22.31 USD)
연속 최대 손실:
-22.31 USD (4)
월별 성장률:
12.32%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
22.31 USD (2.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.38% (22.31 USD)
자본금별:
10.23% (100.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.46 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +18.59 USD
연속 최대 손실: -22.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BenchMark-Server
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
12%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
4
100%
111
84%
72%
3.97
0.99
USD
USD
10%
1:200