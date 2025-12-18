SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Audacious 02
Camila Schvartz Milverstet

Audacious 02

Camila Schvartz Milverstet
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
31 (81.57%)
Loss Trade:
7 (18.42%)
Best Trade:
17.46 USD
Worst Trade:
-12.00 USD
Profitto lordo:
67.32 USD (1 830 pips)
Perdita lorda:
-25.58 USD (1 187 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (46.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.14 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
22 (57.89%)
Short Trade:
16 (42.11%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-3.65 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.31 USD (4)
Crescita mensile:
4.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
22.31 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 42
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 643
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.46 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +46.14 USD
Massima perdita consecutiva: -22.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-MT5
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live2
0.00 × 16
FOREX.comGlobal-Live 532
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 5
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 3
StriforSVG-Live
0.00 × 43
Exness-MT5Real27
0.00 × 2
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
212 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.18 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati