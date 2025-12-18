- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
70
Negociações com lucro:
58 (82.85%)
Negociações com perda:
12 (17.14%)
Melhor negociação:
17.46 USD
Pior negociação:
-12.00 USD
Lucro bruto:
113.17 USD (3 161 pips)
Perda bruta:
-30.51 USD (1 499 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (31.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.14 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
47.37%
Depósito máximo carregado:
13.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.71
Negociações longas:
32 (45.71%)
Negociações curtas:
38 (54.29%)
Fator de lucro:
3.71
Valor esperado:
1.18 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-2.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-22.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.31 USD (4)
Crescimento mensal:
9.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
22.31 USD (2.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.38% (22.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.30% (40.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.46 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +31.95 USD
Máxima perda consecutiva: -22.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
