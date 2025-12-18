- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
70
Transacciones Rentables:
58 (82.85%)
Transacciones Irrentables:
12 (17.14%)
Mejor transacción:
17.46 USD
Peor transacción:
-12.00 USD
Beneficio Bruto:
113.17 USD (3 161 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.51 USD (1 499 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (31.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.14 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
47.37%
Carga máxima del depósito:
13.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.71
Transacciones Largas:
32 (45.71%)
Transacciones Cortas:
38 (54.29%)
Factor de Beneficio:
3.71
Beneficio Esperado:
1.18 USD
Beneficio medio:
1.95 USD
Pérdidas medias:
-2.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-22.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.31 USD (4)
Crecimiento al mes:
9.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
22.31 USD (2.38%)
Reducción relativa:
De balance:
2.38% (22.31 USD)
De fondos:
4.30% (40.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.46 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +31.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
3
100%
70
82%
47%
3.70
1.18
USD
USD
4%
1:200