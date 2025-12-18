СигналыРазделы
Li Fangqian

Sprint Gold

Li Fangqian
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
18 (50.00%)
Убыточных трейдов:
18 (50.00%)
Лучший трейд:
7.30 USD
Худший трейд:
-6.78 USD
Общая прибыль:
86.17 USD (2 877 pips)
Общий убыток:
-92.60 USD (2 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (29.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
29.75%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
42 секунды
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
21 (58.33%)
Коротких трейдов:
15 (41.67%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
4.79 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-29.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.23 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.80 USD
Максимальная:
38.75 USD (31.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.43% (38.64 USD)
По эквити:
1.44% (1.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 104
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.30 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +29.74 USD
Макс. убыток в серии: -29.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29504
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 94...
EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

Нет отзывов
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
