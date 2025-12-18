- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
18 (50.00%)
Убыточных трейдов:
18 (50.00%)
Лучший трейд:
7.30 USD
Худший трейд:
-6.78 USD
Общая прибыль:
86.17 USD (2 877 pips)
Общий убыток:
-92.60 USD (2 773 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (29.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.74 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
0.43%
Макс. загрузка депозита:
29.75%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
42 секунды
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
21 (58.33%)
Коротких трейдов:
15 (41.67%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
4.79 USD
Средний убыток:
-5.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-29.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.23 USD (6)
Прирост в месяц:
-6.43%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.80 USD
Максимальная:
38.75 USD (31.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.43% (38.64 USD)
По эквити:
1.44% (1.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|104
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.30 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +29.74 USD
Макс. убыток в серии: -29.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29504
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
еще 94...
EA is used for full automate trade.
The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.
No grid, no martingale.
One trade at a time.
Each trade is opened with SL and TP.
