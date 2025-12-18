- 成长
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
7.30 USD
最差交易:
-6.78 USD
毛利:
86.17 USD (2 877 pips)
毛利亏损:
-97.26 USD (2 921 pips)
最大连续赢利:
6 (29.74 USD)
最大连续盈利:
29.74 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
29.75%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
41 秒
采收率:
-0.29
长期交易:
21 (56.76%)
短期交易:
16 (43.24%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.30 USD
平均利润:
4.79 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
6 (-29.23 USD)
最大连续亏损:
-29.23 USD (6)
每月增长:
-11.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.80 USD
最大值:
38.75 USD (31.52%)
相对跌幅:
结余:
31.43% (38.64 USD)
净值:
1.44% (1.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-44
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.30 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +29.74 USD
最大连续亏损: -29.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29504
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
EA is used for full automate trade.
The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.
No grid, no martingale.
One trade at a time.
Each trade is opened with SL and TP.
