信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sprint Gold
Li Fangqian

Sprint Gold

Li Fangqian
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
37
盈利交易:
18 (48.64%)
亏损交易:
19 (51.35%)
最好交易:
7.30 USD
最差交易:
-6.78 USD
毛利:
86.17 USD (2 877 pips)
毛利亏损:
-97.26 USD (2 921 pips)
最大连续赢利:
6 (29.74 USD)
最大连续盈利:
29.74 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.43%
最大入金加载:
29.75%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
41 秒
采收率:
-0.29
长期交易:
21 (56.76%)
短期交易:
16 (43.24%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.30 USD
平均利润:
4.79 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
6 (-29.23 USD)
最大连续亏损:
-29.23 USD (6)
每月增长:
-11.09%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
15.80 USD
最大值:
38.75 USD (31.52%)
相对跌幅:
结余:
31.43% (38.64 USD)
净值:
1.44% (1.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.30 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +29.74 USD
最大连续亏损: -29.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29504
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 更多...
EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

没有评论
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载