Li Fangqian

Sprint Gold

Li Fangqian
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
18 (48.64%)
Negociações com perda:
19 (51.35%)
Melhor negociação:
7.30 USD
Pior negociação:
-6.78 USD
Lucro bruto:
86.17 USD (2 877 pips)
Perda bruta:
-97.26 USD (2 921 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (29.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.74 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
0.43%
Depósito máximo carregado:
29.75%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
41 segundos
Fator de recuperação:
-0.29
Negociações longas:
21 (56.76%)
Negociações curtas:
16 (43.24%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.30 USD
Lucro médio:
4.79 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-29.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.23 USD (6)
Crescimento mensal:
-11.09%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.80 USD
Máximo:
38.75 USD (31.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.43% (38.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.44% (1.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.30 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +29.74 USD
Máxima perda consecutiva: -29.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29504
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 mais ...
EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

Sem comentários
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
