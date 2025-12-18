シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sprint Gold
Li Fangqian

Sprint Gold

Li Fangqian
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
18 (48.64%)
損失トレード:
19 (51.35%)
ベストトレード:
7.30 USD
最悪のトレード:
-6.78 USD
総利益:
86.17 USD (2 877 pips)
総損失:
-97.26 USD (2 921 pips)
最大連続の勝ち:
6 (29.74 USD)
最大連続利益:
29.74 USD (6)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
0.43%
最大入金額:
29.75%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
41 秒
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
21 (56.76%)
短いトレード:
16 (43.24%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.30 USD
平均利益:
4.79 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
6 (-29.23 USD)
最大連続損失:
-29.23 USD (6)
月間成長:
-11.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.80 USD
最大の:
38.75 USD (31.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.43% (38.64 USD)
エクイティによる:
1.44% (1.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.30 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +29.74 USD
最大連続損失: -29.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.65 × 29504
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 より多く...
EA is used for full automate trade.

The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.

No grid, no martingale.

One trade at a time.

Each trade is opened with SL and TP.

レビューなし
2026.01.08 07:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 15:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 15:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.18 12:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 12:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
