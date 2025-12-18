- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
18 (48.64%)
損失トレード:
19 (51.35%)
ベストトレード:
7.30 USD
最悪のトレード:
-6.78 USD
総利益:
86.17 USD (2 877 pips)
総損失:
-97.26 USD (2 921 pips)
最大連続の勝ち:
6 (29.74 USD)
最大連続利益:
29.74 USD (6)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
0.43%
最大入金額:
29.75%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
41 秒
リカバリーファクター:
-0.29
長いトレード:
21 (56.76%)
短いトレード:
16 (43.24%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.30 USD
平均利益:
4.79 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
6 (-29.23 USD)
最大連続損失:
-29.23 USD (6)
月間成長:
-11.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.80 USD
最大の:
38.75 USD (31.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.43% (38.64 USD)
エクイティによる:
1.44% (1.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-44
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.30 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +29.74 USD
最大連続損失: -29.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.65 × 29504
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
EA is used for full automate trade.
The EA capture momentum with sophisticated filtering logic applied.
No grid, no martingale.
One trade at a time.
Each trade is opened with SL and TP.
レビューなし
