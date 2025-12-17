- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
21 (84.00%)
Убыточных трейдов:
4 (16.00%)
Лучший трейд:
8.67 USD
Худший трейд:
-0.80 USD
Общая прибыль:
41.33 USD (1 286 pips)
Общий убыток:
-1.37 USD (102 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (27.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.39 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
30.09%
Макс. загрузка депозита:
9.86%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
33.30
Длинных трейдов:
10 (40.00%)
Коротких трейдов:
15 (60.00%)
Профит фактор:
30.17
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
1.97 USD
Средний убыток:
-0.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.20 USD (2)
Прирост в месяц:
4.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.20 USD (0.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (1.20 USD)
По эквити:
1.48% (13.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.67 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.39 USD
Макс. убыток в серии: -1.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
