- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
8.24 USD
最差交易:
-0.16 USD
毛利:
14.06 USD (438 pips)
毛利亏损:
-0.17 USD (4 pips)
最大连续赢利:
6 (13.74 USD)
最大连续盈利:
13.74 USD (6)
夏普比率:
0.48
交易活动:
27.63%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
8 小时
采收率:
86.81
长期交易:
3 (25.00%)
短期交易:
9 (75.00%)
利润因子:
82.71
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-0.09 USD
最大连续失误:
1 (-0.16 USD)
最大连续亏损:
-0.16 USD (1)
每月增长:
1.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.16 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.13% (9.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|434
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.24 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.74 USD
最大连续亏损: -0.16 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
2%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
2
100%
12
83%
28%
82.70
1.16
USD
USD
1%
1:200