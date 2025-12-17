信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Audacious 4
Camila Schvartz Milverstet

Audacious 4

Camila Schvartz Milverstet
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 2%
FBS-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
8.24 USD
最差交易:
-0.16 USD
毛利:
14.06 USD (438 pips)
毛利亏损:
-0.17 USD (4 pips)
最大连续赢利:
6 (13.74 USD)
最大连续盈利:
13.74 USD (6)
夏普比率:
0.48
交易活动:
27.63%
最大入金加载:
6.77%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
8 小时
采收率:
86.81
长期交易:
3 (25.00%)
短期交易:
9 (75.00%)
利润因子:
82.71
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
1.41 USD
平均损失:
-0.09 USD
最大连续失误:
1 (-0.16 USD)
最大连续亏损:
-0.16 USD (1)
每月增长:
1.58%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.16 USD (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.13% (9.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 434
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.24 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +13.74 USD
最大连续亏损: -0.16 USD

没有评论
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Share of trading days is too low
2025.12.17 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Audacious 4
每月33 USD
2%
0
0
USD
895
USD
2
100%
12
83%
28%
82.70
1.16
USD
1%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载