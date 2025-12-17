- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
15 (88.23%)
Negociações com perda:
2 (11.76%)
Melhor negociação:
8.67 USD
Pior negociação:
-0.16 USD
Lucro bruto:
27.22 USD (957 pips)
Perda bruta:
-0.17 USD (4 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.74 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
27.63%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
169.06
Negociações longas:
4 (23.53%)
Negociações curtas:
13 (76.47%)
Fator de lucro:
160.12
Valor esperado:
1.59 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-0.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.16 USD (1)
Crescimento mensal:
3.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.16 USD (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.13% (9.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.67 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13.43 USD
Máxima perda consecutiva: -0.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
2
100%
17
88%
28%
160.11
1.59
USD
USD
1%
1:200