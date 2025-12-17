- Incremento
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
15 (88.23%)
Transacciones Irrentables:
2 (11.76%)
Mejor transacción:
8.67 USD
Peor transacción:
-0.16 USD
Beneficio Bruto:
27.22 USD (957 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.17 USD (4 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.74 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
27.63%
Carga máxima del depósito:
6.77%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
169.06
Transacciones Largas:
4 (23.53%)
Transacciones Cortas:
13 (76.47%)
Factor de Beneficio:
160.12
Beneficio Esperado:
1.59 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-0.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.16 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.07%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.16 USD (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.13% (9.98 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|953
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
Mejor transacción: +8.67 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live2
|0.00 × 16
|
FOREX.comGlobal-Live 532
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 5
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 3
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
GFXGilgamesh-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
908
USD
USD
2
100%
17
88%
28%
160.11
1.59
USD
USD
1%
1:200