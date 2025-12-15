- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
19 (95.00%)
Убыточных трейдов:
1 (5.00%)
Лучший трейд:
4.05 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
14.64 USD (8 103 pips)
Общий убыток:
-0.54 USD (150 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.64 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
32.04%
Макс. загрузка депозита:
88.12%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
94.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
20 (100.00%)
Профит фактор:
27.11
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-0.54 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.15 USD (1)
Прирост в месяц:
7.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.15 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.64% (3.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500
|11
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500
|7
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500
|7.2K
|XAUUSD
|709
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.64 USD
Макс. убыток в серии: -0.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.31 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
3
0%
20
95%
32%
27.11
0.71
USD
USD
2%
1:50