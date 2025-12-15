СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Enigma
Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
19 (95.00%)
Убыточных трейдов:
1 (5.00%)
Лучший трейд:
4.05 USD
Худший трейд:
-0.15 USD
Общая прибыль:
14.64 USD (8 103 pips)
Общий убыток:
-0.54 USD (150 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (14.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.64 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
32.04%
Макс. загрузка депозита:
88.12%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
94.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
20 (100.00%)
Профит фактор:
27.11
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
0.77 USD
Средний убыток:
-0.54 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.15 USD (1)
Прирост в месяц:
7.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.15 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.64% (3.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 11
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 7
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 7.2K
XAUUSD 709
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.05 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.64 USD
Макс. убыток в серии: -0.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.31 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 92...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.02 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 14:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Enigma
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
214
USD
3
0%
20
95%
32%
27.11
0.71
USD
2%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.