Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.05 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
7.51 USD (6 524 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.07 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (7.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.51 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
30.52%
Carga máxima del depósito:
88.12%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
106.29
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
9 (100.00%)
Factor de Beneficio:
107.29
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
0.83 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
3.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.07 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.64% (3.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US500 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US500 6
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US500 6.5K
XAUUSD 59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.05 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +7.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.31 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
otros 92...
No hay comentarios
2026.01.02 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 14:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Enigma
30 USD al mes
4%
0
0
USD
207
USD
2
0%
9
100%
31%
107.28
0.83
USD
2%
1:50
