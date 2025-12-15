- Incremento
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
9 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
4.05 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
7.51 USD (6 524 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.07 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (7.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7.51 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
30.52%
Carga máxima del depósito:
88.12%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
106.29
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
9 (100.00%)
Factor de Beneficio:
107.29
Beneficio Esperado:
0.83 USD
Beneficio medio:
0.83 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
3.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.07 USD (0.03%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.64% (3.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US500
|8
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US500
|6
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US500
|6.5K
|XAUUSD
|59
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Mejor transacción: +4.05 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +7.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.31 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
