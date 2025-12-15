- 成长
交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
4.05 USD
最差交易:
-0.15 USD
毛利:
14.64 USD (8 103 pips)
毛利亏损:
-0.54 USD (150 pips)
最大连续赢利:
19 (14.64 USD)
最大连续盈利:
14.64 USD (19)
夏普比率:
0.77
交易活动:
32.04%
最大入金加载:
88.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 小时
采收率:
94.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
20 (100.00%)
利润因子:
27.11
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
0.77 USD
平均损失:
-0.54 USD
最大连续失误:
1 (-0.15 USD)
最大连续亏损:
-0.15 USD (1)
每月增长:
7.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.15 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.64% (3.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|11
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|7
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|7.2K
|XAUUSD
|709
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.05 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.64 USD
最大连续亏损: -0.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.31 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
