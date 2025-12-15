信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Enigma
Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20
盈利交易:
19 (95.00%)
亏损交易:
1 (5.00%)
最好交易:
4.05 USD
最差交易:
-0.15 USD
毛利:
14.64 USD (8 103 pips)
毛利亏损:
-0.54 USD (150 pips)
最大连续赢利:
19 (14.64 USD)
最大连续盈利:
14.64 USD (19)
夏普比率:
0.77
交易活动:
32.04%
最大入金加载:
88.12%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
9 小时
采收率:
94.00
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
20 (100.00%)
利润因子:
27.11
预期回报:
0.71 USD
平均利润:
0.77 USD
平均损失:
-0.54 USD
最大连续失误:
1 (-0.15 USD)
最大连续亏损:
-0.15 USD (1)
每月增长:
7.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.15 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.64% (3.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US500 11
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US500 7
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US500 7.2K
XAUUSD 709
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.05 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.64 USD
最大连续亏损: -0.15 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.31 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
92 更多...
没有评论
2026.01.02 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 14:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
