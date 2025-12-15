シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Enigma
Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
19 (95.00%)
損失トレード:
1 (5.00%)
ベストトレード:
4.05 USD
最悪のトレード:
-0.15 USD
総利益:
14.64 USD (8 103 pips)
総損失:
-0.54 USD (150 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.64 USD)
最大連続利益:
14.64 USD (19)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
32.04%
最大入金額:
88.12%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
94.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
20 (100.00%)
プロフィットファクター:
27.11
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
0.77 USD
平均損失:
-0.54 USD
最大連続の負け:
1 (-0.15 USD)
最大連続損失:
-0.15 USD (1)
月間成長:
7.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.15 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.64% (3.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US500 11
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US500 7
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US500 7.2K
XAUUSD 709
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.05 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.64 USD
最大連続損失: -0.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.31 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
92 より多く...
レビューなし
2026.01.02 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 14:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください