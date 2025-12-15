- 成長
トレード:
20
利益トレード:
19 (95.00%)
損失トレード:
1 (5.00%)
ベストトレード:
4.05 USD
最悪のトレード:
-0.15 USD
総利益:
14.64 USD (8 103 pips)
総損失:
-0.54 USD (150 pips)
最大連続の勝ち:
19 (14.64 USD)
最大連続利益:
14.64 USD (19)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
32.04%
最大入金額:
88.12%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
94.00
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
20 (100.00%)
プロフィットファクター:
27.11
期待されたペイオフ:
0.71 USD
平均利益:
0.77 USD
平均損失:
-0.54 USD
最大連続の負け:
1 (-0.15 USD)
最大連続損失:
-0.15 USD (1)
月間成長:
7.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.15 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.64% (3.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|11
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|7
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|7.2K
|XAUUSD
|709
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.05 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.64 USD
最大連続損失: -0.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.31 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
