- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
19 (95.00%)
Negociações com perda:
1 (5.00%)
Melhor negociação:
4.05 USD
Pior negociação:
-0.15 USD
Lucro bruto:
14.64 USD (8 103 pips)
Perda bruta:
-0.54 USD (150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (14.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.64 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
32.04%
Depósito máximo carregado:
88.12%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
94.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
20 (100.00%)
Fator de lucro:
27.11
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
0.77 USD
Perda média:
-0.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescimento mensal:
7.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.15 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.64% (3.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|11
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|7
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|7.2K
|XAUUSD
|709
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.05 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.63 × 8
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.58 × 451
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.31 × 36
|
ICMarketsSC-MT5
|2.31 × 4323
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
92 mais ...
