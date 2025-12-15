SinaisSeções
Serghei Pavalean

Enigma

Serghei Pavalean
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
19 (95.00%)
Negociações com perda:
1 (5.00%)
Melhor negociação:
4.05 USD
Pior negociação:
-0.15 USD
Lucro bruto:
14.64 USD (8 103 pips)
Perda bruta:
-0.54 USD (150 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (14.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.64 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
32.04%
Depósito máximo carregado:
88.12%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
94.00
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
20 (100.00%)
Fator de lucro:
27.11
Valor esperado:
0.71 USD
Lucro médio:
0.77 USD
Perda média:
-0.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.15 USD (1)
Crescimento mensal:
7.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.15 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.64% (3.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500 11
XAUUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500 7
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500 7.2K
XAUUSD 709
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.05 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +14.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.63 × 8
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.58 × 451
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.31 × 36
ICMarketsSC-MT5
2.31 × 4323
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
92 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 15:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 14:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 14:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 14:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 14:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
