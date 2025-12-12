- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
92.10 USD
Худший трейд:
-45.00 USD
Общая прибыль:
388.20 USD (3 875 pips)
Общий убыток:
-102.00 USD (907 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (118.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
234.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.58
Торговая активность:
0.07%
Макс. загрузка депозита:
4.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
3.69
Длинных трейдов:
16 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.81
Мат. ожидание:
17.89 USD
Средняя прибыль:
29.86 USD
Средний убыток:
-34.00 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-76.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.90 USD (2)
Прирост в месяц:
2.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.70 USD
Максимальная:
77.60 USD (0.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.77% (78.30 USD)
По эквити:
3.33% (334.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.PRO
|286
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.PRO
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.10 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +118.40 USD
Макс. убыток в серии: -76.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OxSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
