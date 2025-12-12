- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
17 (77.27%)
損失トレード:
5 (22.73%)
ベストトレード:
92.10 USD
最悪のトレード:
-45.00 USD
総利益:
477.00 USD (4 761 pips)
総損失:
-144.80 USD (1 292 pips)
最大連続の勝ち:
7 (118.40 USD)
最大連続利益:
234.60 USD (4)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
0.07%
最大入金額:
4.57%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
4.28
長いトレード:
22 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
15.10 USD
平均利益:
28.06 USD
平均損失:
-28.96 USD
最大連続の負け:
2 (-76.90 USD)
最大連続損失:
-76.90 USD (2)
月間成長:
3.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.70 USD
最大の:
77.60 USD (0.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.77% (78.30 USD)
エクイティによる:
3.33% (334.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.PRO
|332
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.PRO
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OxSecurities-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
