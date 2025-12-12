- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
17 (77.27%)
亏损交易:
5 (22.73%)
最好交易:
92.10 USD
最差交易:
-45.00 USD
毛利:
477.00 USD (4 761 pips)
毛利亏损:
-144.80 USD (1 292 pips)
最大连续赢利:
7 (118.40 USD)
最大连续盈利:
234.60 USD (4)
夏普比率:
0.53
交易活动:
0.07%
最大入金加载:
4.57%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
4.28
长期交易:
22 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.29
预期回报:
15.10 USD
平均利润:
28.06 USD
平均损失:
-28.96 USD
最大连续失误:
2 (-76.90 USD)
最大连续亏损:
-76.90 USD (2)
每月增长:
3.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.70 USD
最大值:
77.60 USD (0.76%)
相对跌幅:
结余:
0.77% (78.30 USD)
净值:
3.33% (334.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|22
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PRO
|332
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PRO
|3.5K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.10 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +118.40 USD
最大连续亏损: -76.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OxSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
