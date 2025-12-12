- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
17 (77.27%)
Negociações com perda:
5 (22.73%)
Melhor negociação:
92.10 USD
Pior negociação:
-45.00 USD
Lucro bruto:
477.00 USD (4 761 pips)
Perda bruta:
-144.80 USD (1 292 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (118.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
234.60 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.07%
Depósito máximo carregado:
4.57%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
22 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
15.10 USD
Lucro médio:
28.06 USD
Perda média:
-28.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-76.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.90 USD (2)
Crescimento mensal:
3.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.70 USD
Máximo:
77.60 USD (0.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.77% (78.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.33% (334.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.PRO
|332
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.PRO
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +92.10 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +118.40 USD
Máxima perda consecutiva: -76.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OxSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
22
77%
0%
3.29
15.10
USD
USD
3%
1:500