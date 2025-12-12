- 자본
- 축소
트레이드:
30
이익 거래:
23 (76.66%)
손실 거래:
7 (23.33%)
최고의 거래:
92.10 USD
최악의 거래:
-45.00 USD
총 수익:
660.80 USD (6 596 pips)
총 손실:
-183.20 USD (1 618 pips)
연속 최대 이익:
7 (118.40 USD)
연속 최대 이익:
234.60 USD (4)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
0.07%
최대 입금량:
4.57%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
6.15
롱(주식매수):
30 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.61
기대수익:
15.92 USD
평균 이익:
28.73 USD
평균 손실:
-26.17 USD
연속 최대 손실:
2 (-76.90 USD)
연속 최대 손실:
-76.90 USD (2)
월별 성장률:
4.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.70 USD
최대한의:
77.60 USD (0.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.77% (78.30 USD)
자본금별:
3.33% (334.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.PRO
|478
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.PRO
|5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +92.10 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +118.40 USD
연속 최대 손실: -76.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OxSecurities-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
30
76%
0%
3.60
15.92
USD
USD
3%
1:500