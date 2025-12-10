- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
7.65 USD
Худший трейд:
-0.49 USD
Общая прибыль:
24.18 USD (2 058 pips)
Общий убыток:
-2.10 USD (35 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (8.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.39 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.93
Торговая активность:
94.36%
Макс. загрузка депозита:
7.68%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
26.29
Длинных трейдов:
9 (75.00%)
Коротких трейдов:
3 (25.00%)
Профит фактор:
11.51
Мат. ожидание:
1.84 USD
Средняя прибыль:
2.42 USD
Средний убыток:
-1.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.49 USD (1)
Прирост в месяц:
11.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.21 USD
Максимальная:
0.84 USD (0.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (0.56 USD)
По эквити:
11.64% (24.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD.i
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD.i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD.i
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.65 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.77 USD
Макс. убыток в серии: -0.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
222
USD
USD
4
100%
12
83%
94%
11.51
1.84
USD
USD
12%
1:200