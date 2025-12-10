- 成長
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
7.65 USD
最悪のトレード:
-0.49 USD
総利益:
24.18 USD (2 058 pips)
総損失:
-2.24 USD (35 pips)
最大連続の勝ち:
5 (8.77 USD)
最大連続利益:
9.39 USD (3)
シャープレシオ:
0.93
取引アクティビティ:
94.36%
最大入金額:
7.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
26.12
長いトレード:
9 (75.00%)
短いトレード:
3 (25.00%)
プロフィットファクター:
10.79
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
2.42 USD
平均損失:
-1.12 USD
最大連続の負け:
1 (-0.49 USD)
最大連続損失:
-0.49 USD (1)
月間成長:
11.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.21 USD
最大の:
0.84 USD (0.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (0.56 USD)
エクイティによる:
11.64% (24.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD.i
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD.i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD.i
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.65 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.77 USD
最大連続損失: -0.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
