- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
7.65 USD
Pior negociação:
-0.49 USD
Lucro bruto:
24.18 USD (2 058 pips)
Perda bruta:
-2.24 USD (35 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (8.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9.39 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.93
Atividade de negociação:
94.36%
Depósito máximo carregado:
7.68%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
26.12
Negociações longas:
9 (75.00%)
Negociações curtas:
3 (25.00%)
Fator de lucro:
10.79
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-1.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescimento mensal:
11.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.21 USD
Máximo:
0.84 USD (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (0.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.64% (24.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD.i
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD.i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD.i
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.65 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.77 USD
Máxima perda consecutiva: -0.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
222
USD
USD
4
100%
12
83%
94%
10.79
1.83
USD
USD
12%
1:200