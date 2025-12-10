- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
7.65 USD
最差交易:
-0.49 USD
毛利:
24.18 USD (2 058 pips)
毛利亏损:
-2.10 USD (35 pips)
最大连续赢利:
5 (8.77 USD)
最大连续盈利:
9.39 USD (3)
夏普比率:
0.93
交易活动:
94.36%
最大入金加载:
7.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
26.29
长期交易:
9 (75.00%)
短期交易:
3 (25.00%)
利润因子:
11.51
预期回报:
1.84 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
-1.05 USD
最大连续失误:
1 (-0.49 USD)
最大连续亏损:
-0.49 USD (1)
每月增长:
11.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.21 USD
最大值:
0.84 USD (0.39%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (0.56 USD)
净值:
11.64% (24.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD.i
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD.i
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD.i
|2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.65 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.77 USD
最大连续亏损: -0.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
