- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
16 (88.88%)
손실 거래:
2 (11.11%)
최고의 거래:
7.65 USD
최악의 거래:
-0.49 USD
총 수익:
38.26 USD (3 381 pips)
총 손실:
-2.59 USD (35 pips)
연속 최대 이익:
9 (23.47 USD)
연속 최대 이익:
23.47 USD (9)
샤프 비율:
1.04
거래 활동:
93.95%
최대 입금량:
7.99%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
42.46
롱(주식매수):
15 (83.33%)
숏(주식차입매도):
3 (16.67%)
수익 요인:
14.77
기대수익:
1.98 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-1.30 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.49 USD)
연속 최대 손실:
-0.49 USD (1)
월별 성장률:
12.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.21 USD
최대한의:
0.84 USD (0.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.26% (0.56 USD)
자본금별:
17.80% (39.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD.i
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD.i
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD.i
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.65 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.47 USD
연속 최대 손실: -0.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
