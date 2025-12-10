- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
19.87 USD
Худший трейд:
-6.64 USD
Общая прибыль:
34.09 USD (740 pips)
Общий убыток:
-19.42 USD (981 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (19.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.87 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
55.54%
Макс. загрузка депозита:
4.83%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
7 (87.50%)
Коротких трейдов:
1 (12.50%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
1.83 USD
Средняя прибыль:
8.52 USD
Средний убыток:
-4.86 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.64 USD (1)
Прирост в месяц:
1.47%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.64 USD
Максимальная:
6.64 USD (0.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (6.21 USD)
По эквити:
6.89% (68.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
