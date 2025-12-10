- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
19.87 USD
최악의 거래:
-6.64 USD
총 수익:
34.09 USD (740 pips)
총 손실:
-19.42 USD (981 pips)
연속 최대 이익:
1 (19.87 USD)
연속 최대 이익:
19.87 USD (1)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
56.62%
최대 입금량:
4.83%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.21
롱(주식매수):
7 (87.50%)
숏(주식차입매도):
1 (12.50%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
1.83 USD
평균 이익:
8.52 USD
평균 손실:
-4.86 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.64 USD)
연속 최대 손실:
-6.64 USD (1)
월별 성장률:
1.47%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.64 USD
최대한의:
6.64 USD (0.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (6.21 USD)
자본금별:
6.89% (68.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.87 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +19.87 USD
연속 최대 손실: -6.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
