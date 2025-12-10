시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AUDCAD Stability Pro
Pitt Petruschke

AUDCAD Stability Pro

Pitt Petruschke
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
19.87 USD
최악의 거래:
-6.64 USD
총 수익:
34.09 USD (740 pips)
총 손실:
-19.42 USD (981 pips)
연속 최대 이익:
1 (19.87 USD)
연속 최대 이익:
19.87 USD (1)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
56.62%
최대 입금량:
4.83%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.21
롱(주식매수):
7 (87.50%)
숏(주식차입매도):
1 (12.50%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
1.83 USD
평균 이익:
8.52 USD
평균 손실:
-4.86 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.64 USD)
연속 최대 손실:
-6.64 USD (1)
월별 성장률:
1.47%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.64 USD
최대한의:
6.64 USD (0.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (6.21 USD)
자본금별:
6.89% (68.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 15
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD -241
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.87 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +19.87 USD
연속 최대 손실: -6.64 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 14:05
Share of trading days is too low
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 04:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 17:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AUDCAD Stability Pro
월별 30 USD
1%
0
0
USD
1K
USD
1
87%
8
50%
57%
1.75
1.83
USD
7%
1:500
