- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
19.87 USD
最差交易:
-6.64 USD
毛利:
34.09 USD (740 pips)
毛利亏损:
-19.42 USD (981 pips)
最大连续赢利:
1 (19.87 USD)
最大连续盈利:
19.87 USD (1)
夏普比率:
0.22
交易活动:
55.54%
最大入金加载:
4.83%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.21
长期交易:
7 (87.50%)
短期交易:
1 (12.50%)
利润因子:
1.76
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
8.52 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
1 (-6.64 USD)
最大连续亏损:
-6.64 USD (1)
每月增长:
1.47%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
6.64 USD
最大值:
6.64 USD (0.66%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (6.21 USD)
净值:
6.89% (68.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.87 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.87 USD
最大连续亏损: -6.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
