- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
19.87 USD
最悪のトレード:
-6.64 USD
総利益:
34.09 USD (740 pips)
総損失:
-19.42 USD (981 pips)
最大連続の勝ち:
1 (19.87 USD)
最大連続利益:
19.87 USD (1)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
55.54%
最大入金額:
4.83%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.21
長いトレード:
7 (87.50%)
短いトレード:
1 (12.50%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
1.83 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-4.86 USD
最大連続の負け:
1 (-6.64 USD)
最大連続損失:
-6.64 USD (1)
月間成長:
1.47%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.64 USD
最大の:
6.64 USD (0.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (6.21 USD)
エクイティによる:
6.89% (68.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|-241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
