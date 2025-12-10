- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
19.87 USD
Pior negociação:
-6.64 USD
Lucro bruto:
34.09 USD (740 pips)
Perda bruta:
-19.42 USD (981 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (19.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.87 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
55.54%
Depósito máximo carregado:
4.83%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
7 (87.50%)
Negociações curtas:
1 (12.50%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
1.83 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.64 USD (1)
Crescimento mensal:
1.47%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.64 USD
Máximo:
6.64 USD (0.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (6.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.89% (68.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|-241
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.87 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.87 USD
Máxima perda consecutiva: -6.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
