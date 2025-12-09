- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
8 (80.00%)
Убыточных трейдов:
2 (20.00%)
Лучший трейд:
41.52 USD
Худший трейд:
-19.48 USD
Общая прибыль:
86.90 USD (2 463 pips)
Общий убыток:
-36.22 USD (1 747 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (70.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.44 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
87.41%
Макс. загрузка депозита:
3.52%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
1.44
Длинных трейдов:
4 (40.00%)
Коротких трейдов:
6 (60.00%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
5.07 USD
Средняя прибыль:
10.86 USD
Средний убыток:
-18.11 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-35.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.10 USD (2)
Прирост в месяц:
5.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.52 USD
Максимальная:
35.10 USD (3.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.47% (35.26 USD)
По эквити:
7.23% (72.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-ECN
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-ECN
|716
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
