- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
10 (83.33%)
손실 거래:
2 (16.67%)
최고의 거래:
41.52 USD
최악의 거래:
-19.48 USD
총 수익:
94.80 USD (2 865 pips)
총 손실:
-36.38 USD (1 747 pips)
연속 최대 이익:
6 (78.34 USD)
연속 최대 이익:
78.34 USD (6)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
88.42%
최대 입금량:
3.52%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.66
롱(주식매수):
4 (33.33%)
숏(주식차입매도):
8 (66.67%)
수익 요인:
2.61
기대수익:
4.87 USD
평균 이익:
9.48 USD
평균 손실:
-18.19 USD
연속 최대 손실:
2 (-35.10 USD)
연속 최대 손실:
-35.10 USD (2)
월별 성장률:
5.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.52 USD
최대한의:
35.10 USD (3.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.47% (35.26 USD)
자본금별:
7.23% (72.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-ECN
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-ECN
|1.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
12
83%
88%
2.60
4.87
USD
USD
7%
1:500