Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
41.52 USD
Pior negociação:
-19.48 USD
Lucro bruto:
86.90 USD (2 463 pips)
Perda bruta:
-36.22 USD (1 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (70.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.44 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
87.41%
Depósito máximo carregado:
3.52%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
1.44
Negociações longas:
4 (40.00%)
Negociações curtas:
6 (60.00%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
5.07 USD
Lucro médio:
10.86 USD
Perda média:
-18.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-35.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.10 USD (2)
Crescimento mensal:
5.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.52 USD
Máximo:
35.10 USD (3.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.47% (35.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.23% (72.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-ECN
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-ECN
|716
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
