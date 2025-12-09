- 成长
交易:
10
盈利交易:
8 (80.00%)
亏损交易:
2 (20.00%)
最好交易:
41.52 USD
最差交易:
-19.48 USD
毛利:
86.90 USD (2 463 pips)
毛利亏损:
-36.22 USD (1 747 pips)
最大连续赢利:
4 (70.44 USD)
最大连续盈利:
70.44 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
87.41%
最大入金加载:
3.52%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 天
采收率:
1.44
长期交易:
4 (40.00%)
短期交易:
6 (60.00%)
利润因子:
2.40
预期回报:
5.07 USD
平均利润:
10.86 USD
平均损失:
-18.11 USD
最大连续失误:
2 (-35.10 USD)
最大连续亏损:
-35.10 USD (2)
每月增长:
5.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
19.52 USD
最大值:
35.10 USD (3.46%)
相对跌幅:
结余:
3.47% (35.26 USD)
净值:
7.23% (72.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-ECN
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-ECN
|716
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
最好交易: +41.52 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +70.44 USD
最大连续亏损: -35.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
