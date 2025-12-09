- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
41.52 USD
最悪のトレード:
-19.48 USD
総利益:
86.90 USD (2 463 pips)
総損失:
-36.22 USD (1 747 pips)
最大連続の勝ち:
4 (70.44 USD)
最大連続利益:
70.44 USD (4)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
87.41%
最大入金額:
3.52%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
1.44
長いトレード:
4 (40.00%)
短いトレード:
6 (60.00%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
5.07 USD
平均利益:
10.86 USD
平均損失:
-18.11 USD
最大連続の負け:
2 (-35.10 USD)
最大連続損失:
-35.10 USD (2)
月間成長:
5.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.52 USD
最大の:
35.10 USD (3.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.47% (35.26 USD)
エクイティによる:
7.23% (72.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-ECN
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-ECN
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-ECN
|716
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
