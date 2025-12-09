- Прирост
Всего трейдов:
176
Прибыльных трейдов:
134 (76.13%)
Убыточных трейдов:
42 (23.86%)
Лучший трейд:
32.21 USD
Худший трейд:
-110.40 USD
Общая прибыль:
2 601.96 USD (51 581 pips)
Общий убыток:
-2 143.60 USD (42 916 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (368.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
368.82 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
45.96%
Макс. загрузка депозита:
3.82%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
164
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
86 (48.86%)
Коротких трейдов:
90 (51.14%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
2.60 USD
Средняя прибыль:
19.42 USD
Средний убыток:
-51.04 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-248.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-248.85 USD (4)
Прирост в месяц:
15.28%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
39.10 USD
Максимальная:
447.05 USD (12.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.67% (447.05 USD)
По эквити:
10.39% (328.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|458
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +32.21 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +368.82 USD
Макс. убыток в серии: -248.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM18-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
2
83%
176
76%
46%
1.21
2.60
USD
USD
13%
1:400